Узбек София
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАДО , Ф - 131-1-67, ревиз.сказки 1816г.,зап.-73
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Узбек Константин Степанович
ГАДО , Ф - 131-1-67, ревиз.сказки 1816г.,зап.-73
Рождение ребёнка
1818
Сын: Узбек Григорий Константинович
Отец ребёнка: Узбек Константин Степанович
ГАДО . Ф - 131-1-97,ревиз.сказка 1835г.,зап.-74
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно