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Узбек София

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАДО , Ф - 131-1-67, ревиз.сказки 1816г.,зап.-73
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Узбек Константин Степанович

ГАДО , Ф - 131-1-67, ревиз.сказки 1816г.,зап.-73
Рождение ребёнка
1818

Сын: Узбек Григорий Константинович

Отец ребёнка: Узбек Константин Степанович

ГАДО . Ф - 131-1-97,ревиз.сказка 1835г.,зап.-74
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Узбек Константин Степанович

Смерть
Неизвестно
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