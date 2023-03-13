Тюпина Анна Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Денисова Анисья
Отец ребёнка: Тюпинъ Афонасий
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Тюпинъ Афонасий
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Тюпинъ Афонасий
Рождение ребёнка
1747
Сын: Тюпинъ Сергей
Отец ребёнка: Тюпинъ Афонасий
Рождение ребёнка
1750
Сын: Фадей
Отец ребёнка: Федоръ Ивановъ
Рождение ребёнка
1752
Сын: Иванъ
Отец ребёнка: Федоръ Ивановъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюпинъ Федоръ
Отец ребёнка: Тюпинъ Афонасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюпинъ Афонасий