Тюпина Анна Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюпина Анна Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1714 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Денисова Анисья

Отец ребёнка: Тюпинъ Афонасий

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Тюпинъ Афонасий

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Тюпинъ Афонасий

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Тюпинъ Сергей

Отец ребёнка: Тюпинъ Афонасий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1750

Сын: Фадей

Отец ребёнка: Федоръ Ивановъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1752

Сын: Иванъ

Отец ребёнка: Федоръ Ивановъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюпинъ Федоръ

Отец ребёнка: Тюпинъ Афонасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюпинъ Афонасий

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