Тюпинъ Афонасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюпинъ Афонасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Тюпинъ Иванъ

Мать: Тюпина Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Денисова Анисья

Мать ребёнка: Тюпина Анна Максимова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Тюпина Анна Максимова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Тюпина Анна Максимова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Тюпинъ Сергей

Мать ребёнка: Тюпина Анна Максимова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюпинъ Федоръ

Мать ребёнка: Тюпина Анна Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюпина Анна Максимова

Смерть
1748
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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