Тюпинъ Афонасий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Тюпинъ Иванъ
Мать: Тюпина Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Денисова Анисья
Мать ребёнка: Тюпина Анна Максимова
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Тюпина Анна Максимова
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Тюпина Анна Максимова
Рождение ребёнка
1747
Сын: Тюпинъ Сергей
Мать ребёнка: Тюпина Анна Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюпинъ Федоръ
Мать ребёнка: Тюпина Анна Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюпина Анна Максимова
Смерть
1748