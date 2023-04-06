Туркин Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: Туркин Иван Андреевич
Мать: Туркина Сусанна Изотовна
Рождение ребёнка
19.02.1900
Дочь: Ботта Анна Ивановна
Мать ребёнка: Туркина Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
03.12.1901
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Туркина Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
02.02.1904
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Туркина Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туркина Мария Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно