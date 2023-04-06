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Туркин Иван Иванович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: Туркин Иван Андреевич

Мать: Туркина Сусанна Изотовна

Рождение ребёнка
19.02.1900

Дочь: Ботта Анна Ивановна

Мать ребёнка: Туркина Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
03.12.1901

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Туркина Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
02.02.1904

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Туркина Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туркина Мария Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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