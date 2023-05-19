Туркина Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуркина Мария Яковлевна

Туркина Мария Яковлевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1900

Дочь: Ботта Анна Ивановна

Отец ребёнка: Туркин Иван Иванович

Рождение ребёнка
03.12.1901

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Туркин Иван Иванович

Рождение ребёнка
02.02.1904

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Туркин Иван Иванович

Бракосочетание
07.02.1911

Муж: Потапов Иван Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туркин Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close