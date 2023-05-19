Туркина Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1900
Дочь: Ботта Анна Ивановна
Отец ребёнка: Туркин Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.12.1901
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Туркин Иван Иванович
Рождение ребёнка
02.02.1904
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Туркин Иван Иванович
Бракосочетание
07.02.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туркин Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно