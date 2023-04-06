Мамыкина (Калинина) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Калинина) Марья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.08.1893

Дата смерти

24.03.1918

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1893

Отец: Калининъ Алексей

Мать: Калинина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.02.1910

Муж: Мамыкинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1911

Сын: Мамыкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.08.1912

Сын: Мамыкинъ Павелъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1915

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
24.03.1918
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Тубрекулеза легких
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