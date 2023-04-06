Мамыкина (Калинина) Марья
Место рождения
Дата рождения03.08.1893
Дата смерти24.03.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1893
Отец: Калининъ Алексей
Мать: Калинина Пелагея
Бракосочетание
17.02.1910
Муж: Мамыкинъ Василий
Рождение ребёнка
26.03.1911
Сын: Мамыкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий
Рождение ребёнка
17.08.1912
Сын: Мамыкинъ Павелъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий
Рождение ребёнка
26.07.1915
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Мамыкинъ Василий
Смерть
24.03.1918
Причина смерти: Тубрекулеза легких