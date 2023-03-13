Мамыкинъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкинъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Мамыкинъ Иванъ

Мать: Мамыкина Наталья

Бракосочетание
17.02.1910

Жена: Мамыкина Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1911

Сын: Мамыкинъ Иванъ

Мать ребёнка: Мамыкина Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.08.1912

Сын: Мамыкинъ Павелъ

Мать ребёнка: Мамыкина Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1915

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Мамыкина Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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