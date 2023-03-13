Мамыкинъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Мамыкинъ Иванъ
Мать: Мамыкина Наталья
Бракосочетание
17.02.1910
Жена: Мамыкина Марья
Рождение ребёнка
26.03.1911
Сын: Мамыкинъ Иванъ
Мать ребёнка: Мамыкина Марья
Рождение ребёнка
17.08.1912
Сын: Мамыкинъ Павелъ
Мать ребёнка: Мамыкина Марья
Рождение ребёнка
26.07.1915
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Мамыкина Марья