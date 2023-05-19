(Тыщенко) Пелагея Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1923
Сын: Черненко Григорий Петрович
Отец ребёнка: Черненко Петр Михайлович
Казахская ССР, Павлодарская область, Успенского района, село Чайковка
Рождение ребёнка
16.10.1928
Отец ребёнка: Черненко Петр Михайлович
Казахстан,с.Чайковка Павлодарской обл.
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Тамара Петровна
Отец ребёнка: Черненко Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Петровна
Отец ребёнка: Черненко Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Черненко Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Черненко Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черненко Василий Петрович
Отец ребёнка: Черненко Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Черненко Петр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно