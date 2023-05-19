(Тыщенко) Пелагея Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тыщенко) Пелагея Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1923

Сын: Черненко Григорий Петрович

Отец ребёнка: Черненко Петр Михайлович

Казахская ССР, Павлодарская область, Успенского района, село Чайковка
Рождение ребёнка
16.10.1928

Сын: Черненко Семен Петрович

Отец ребёнка: Черненко Петр Михайлович

Казахстан,с.Чайковка Павлодарской обл.
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Тамара Петровна

Отец ребёнка: Черненко Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Петровна

Отец ребёнка: Черненко Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Черненко Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черненко Виктор Петрович

Отец ребёнка: Черненко Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черненко Василий Петрович

Отец ребёнка: Черненко Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черненко Иван Петрович

Отец ребёнка: Черненко Петр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черненко Петр Михайлович

Смерть
Неизвестно