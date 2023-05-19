Черненко Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черненко Петр Михайлович
Мать: Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
01.01.1960
Сын: Черненко Александр Иванович
Мать ребёнка: Мария Антоновна
Казахская ССР, Павлодарская область, Успенский район, село Боярск
Рождение ребёнка
03.?.?
Дочь: Новосёлова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Мария Антоновна
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Лариса Ивановна
Мать ребёнка: Мария Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Антоновна
Смерть
Неизвестно
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область