Черненко Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненко Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черненко Петр Михайлович

Мать: Пелагея Максимовна

Рождение ребёнка
01.01.1960

Сын: Черненко Александр Иванович

Мать ребёнка: Мария Антоновна

Казахская ССР, Павлодарская область, Успенский район, село Боярск
Рождение ребёнка
03.?.?

Дочь: Новосёлова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Мария Антоновна

Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Лариса Ивановна

Мать ребёнка: Мария Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Антоновна

Смерть
Неизвестно
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
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