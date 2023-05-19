(Черненко) Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черненко Петр Михайлович
Мать: Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
07.?.?
Дочь: Галина Владимировна
Отец ребёнка: Генрихс Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Генрихс Владимир Васильевич
Лозовое
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Генрихс Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Генрихс Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно