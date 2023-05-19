(Черненко) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Черненко) Надежда Петровна

(Черненко) Надежда Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черненко Петр Михайлович

Мать: Пелагея Максимовна

Рождение ребёнка
07.?.?

Дочь: Галина Владимировна

Отец ребёнка: Генрихс Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Генрихс Владимир Васильевич

Лозовое
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Генрихс Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Генрихс Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Генрихс Владимир Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close