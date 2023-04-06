Полякова Евдокия Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Фёдор Яковлев
Мать: Дария Ильина
Бракосочетание
28.01.1901
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1904
Дочь: Фёкла Тихонова
Отец ребёнка: Поляков Евтихий (Тихон Агапиев)
Рождение ребёнка
24.11.1907
Отец ребёнка: Поляков Евтихий (Тихон Агапиев)
Рождение ребёнка
21.04.1911
Сын: Поляков Георгий (Тихонов)
Отец ребёнка: Поляков Евтихий (Тихон Агапиев)
Смерть
Неизвестно