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Полякова Евдокия Фёдорова

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Фёдор Яковлев

Мать: Дария Ильина

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.01.1901

Муж: Поляков Евтихий (Тихон Агапиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1904

Дочь: Фёкла Тихонова

Отец ребёнка: Поляков Евтихий (Тихон Агапиев)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.11.1907

Сын: Поляков Яков Тихонович

Отец ребёнка: Поляков Евтихий (Тихон Агапиев)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.04.1911

Сын: Поляков Георгий (Тихонов)

Отец ребёнка: Поляков Евтихий (Тихон Агапиев)

Смерть
Неизвестно
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