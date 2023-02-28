Поляков Яков Тихонович
Место рождения
Дата рождения24.11.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1907
Военная награда
30.09.1943
Медаль «За отвагу»
Военная награда
18.09.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
05.03.1945
Орден Славы III степени
Военная служба
1945
ст. сержант
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно