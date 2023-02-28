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Поляков Яков Тихонович

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.11.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1907

Отец: Поляков Евтихий (Тихон Агапиев)

Мать: Полякова Евдокия Фёдорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная награда
30.09.1943
Медаль «За отвагу»
Военная награда
18.09.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
05.03.1945
Орден Славы III степени
Военная служба
1945
ст. сержант
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно
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