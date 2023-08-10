Пауткина Матрона Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Пауткин Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Пауткин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Пауткина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Пауткин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Пауткин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Пауткин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пауткина Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Пауткин Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно