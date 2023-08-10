Пауткина Матрона Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пауткина Матрона Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Пауткин Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Пауткин Василий Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Пауткина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Пауткин Василий Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1874

Сын: Пауткин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Пауткин Василий Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пауткина Федосья Васильевна

Отец ребёнка: Пауткин Василий Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пауткин Василий Андреевич

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