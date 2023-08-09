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Пауткина Федосья Васильевна
Пауткина Федосья Васильевна
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Место рождения
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Пауткин Василий Андреевич
1840 г.р.
Мать
Пауткина Матрона Корниловна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Пауткин Василий Андреевич
Мать:
Пауткина Матрона Корниловна
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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