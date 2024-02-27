Кобылинский Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобылинский Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
18.10.1870 ст.
Винаровка, Київська область
Параскева Андреевна Добровольская
Работа или профессия
Неизвестно
Солдат
Место жительства
Неизвестно
Винаровка, Київська область
Смерть
Неизвестно
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