Коленкин Павел Иванович
Место рожденияд. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Дата рождения1924
Дата смерти10.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Военная служба
20.11.1942
Военная служба
23.12.1942
Военная служба
24.12.1942
Военная служба
19.01.1943
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Смерть
10.02.1943
Причина смерти: пропал без вести