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Коленкин Павел Иванович

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Место рождения

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

1924

Дата смерти

10.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Коленкин Иван Иванович

Мать: Коленкина Павлина Михайловна

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Военная служба
20.11.1942
Военная служба
23.12.1942
Военная служба
24.12.1942
Военная служба
19.01.1943
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Смерть
10.02.1943
Причина смерти: пропал без вести
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