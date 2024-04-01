Шаяхметов Мухамметхан Шаймухаметович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шаяхметов Шаймухамет
Мать: Парихаттай
Рождение ребёнка
17.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаяхметова Бибималиха Ахметовна
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно