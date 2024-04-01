Шаяхметов Мухамметхан Шаймухаметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаяхметов Мухамметхан Шаймухаметович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаяхметов Шаймухамет

Мать: Парихаттай

Рождение ребёнка
17.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаяхметова Бибималиха Ахметовна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаяхметова Бибималиха Ахметовна

Смерть
Неизвестно
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