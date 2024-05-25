Шаяхметов Нигматжан Мехамметханович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаяхметов Нигматжан Мехамметханович

Шаяхметов Нигматжан Мехамметханович

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.07.1941

Дата смерти

23.02.1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

1915 г.р.

Жена

1947 г.р.

Дети

1969 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1941

Отец: Шаяхметов Мухамметхан Шаймухаметович

Мать: Шаяхметова Бибималиха Ахметовна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаяхметова Валия (Валентина)

Развод
Неизвестно

Жена: Фарида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фарида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фарида

Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.10.1969

Дочь: Миннахметова Алия Нигматжановна

Мать ребёнка: Шаяхметова Валия (Валентина)

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаяхметова Валия (Валентина)

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаяхметова Валия (Валентина)

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
23.02.1976
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.