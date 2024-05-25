Шаяхметов Нигматжан Мехамметханович
Место рождения
Дата рождения17.07.1941
Дата смерти23.02.1976
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Фарида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фарида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фарида
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1969
Дочь: Миннахметова Алия Нигматжановна
Мать ребёнка: Шаяхметова Валия (Валентина)
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаяхметова Валия (Валентина)
Рождение ребёнка
06.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаяхметова Валия (Валентина)
Смерть
23.02.1976