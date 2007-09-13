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Романова Кристина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.2007

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.2007

Отец: Зимин Николай Владимирович

Мать: Романова Светлана Борисовна

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