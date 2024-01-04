Романова Светлана Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1995
Отец ребёнка: Романов Сергей Юрьевич
Рождение ребёнка
06.06.1996
Дочь: Романова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Романов Сергей Юрьевич
Рождение ребёнка
21.08.1997
Дочь: Романова Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Романов Сергей Юрьевич
Рождение ребёнка
10.12.2003
Дочь: Романова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Зимин Николай Владимирович
Рождение ребёнка
25.05.2005
Отец ребёнка: Зимин Николай Владимирович
Рождение ребёнка
28.04.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зимин Николай Владимирович
Рождение ребёнка
13.09.2007
Дочь: Романова Кристина Николаевна
Отец ребёнка: Зимин Николай Владимирович
Рождение ребёнка
10.11.2008
Дочь: Романова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Зимин Николай Владимирович