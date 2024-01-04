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Романова Светлана Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1977

Отец: Спиридонов Борис Иванович

Мать: Спиридонова Людмила Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
17.04.1995

Сын: Романов Артём Сергеевич

Отец ребёнка: Романов Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
06.06.1996

Дочь: Романова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Романов Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
21.08.1997

Дочь: Романова Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Романов Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
10.12.2003

Дочь: Романова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Зимин Николай Владимирович

Рождение ребёнка
25.05.2005

Сын: Романов Илья Николаевич

Отец ребёнка: Зимин Николай Владимирович

Рождение ребёнка
28.04.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зимин Николай Владимирович

Рождение ребёнка
13.09.2007

Дочь: Романова Кристина Николаевна

Отец ребёнка: Зимин Николай Владимирович

Рождение ребёнка
10.11.2008

Дочь: Романова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Зимин Николай Владимирович

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