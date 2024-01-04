Зимин Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.2003
Дочь: Романова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Романова Светлана Борисовна
Рождение ребёнка
25.05.2005
Мать ребёнка: Романова Светлана Борисовна
Рождение ребёнка
28.04.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова Светлана Борисовна
Рождение ребёнка
13.09.2007
Дочь: Романова Кристина Николаевна
Мать ребёнка: Романова Светлана Борисовна
Рождение ребёнка
10.11.2008
Дочь: Романова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Романова Светлана Борисовна