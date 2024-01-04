Зимин Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимин Николай Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.2003

Дочь: Романова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Романова Светлана Борисовна

Рождение ребёнка
25.05.2005

Сын: Романов Илья Николаевич

Мать ребёнка: Романова Светлана Борисовна

Рождение ребёнка
28.04.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Светлана Борисовна

Рождение ребёнка
13.09.2007

Дочь: Романова Кристина Николаевна

Мать ребёнка: Романова Светлана Борисовна

Рождение ребёнка
10.11.2008

Дочь: Романова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Романова Светлана Борисовна

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