Пешкина Наталия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти21.11.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1835
Сын: Пешкин Иоанн ст
Отец ребёнка: Пешкин Евсевий Миронов
Рождение ребёнка
16.03.1837
Отец ребёнка: Пешкин Евсевий Миронов
Рождение ребёнка
22.02.1843
Сын: Пешкин Иоанн Евсеев
Отец ребёнка: Пешкин Евсевий Миронов
Рождение ребёнка
12.08.1844
Дочь: Наталия Евсеева
Отец ребёнка: Пешкин Евсевий Миронов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.1845