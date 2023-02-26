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Пешкина Наталия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

21.11.1845

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1835

Сын: Пешкин Иоанн ст

Отец ребёнка: Пешкин Евсевий Миронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1837

Сын: Пешкин Алексей Евсеев

Отец ребёнка: Пешкин Евсевий Миронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.02.1843

Сын: Пешкин Иоанн Евсеев

Отец ребёнка: Пешкин Евсевий Миронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.08.1844

Дочь: Наталия Евсеева

Отец ребёнка: Пешкин Евсевий Миронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешкин Евсевий Миронов

Смерть
21.11.1845
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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