Афонасий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонасий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1715 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1737 г.р.

Дети

Около 1763 г.р.

Добавил:

ИВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Петр Афонасьевич

Мать ребёнка: Марья Осиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 109 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Осиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 109 лист
Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 109 лист