Афонасий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Петр Афонасьевич
Мать ребёнка: Марья Осиповна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 109 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Осиповна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 109 лист
Смерть
До 1782
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 109 лист