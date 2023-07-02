Марья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1763 г.р.

Добавил:

ИВ
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Место
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Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Петр Афонасьевич

Отец ребёнка: Афонасий Никитич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 109 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонасий Никитич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 109 лист
Смерть
Неизвестно