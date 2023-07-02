Марья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Петр Афонасьевич
Отец ребёнка: Афонасий Никитич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 109 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афонасий Никитич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 109 лист
Смерть
Неизвестно