Розова Лилия Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1925
Дата смерти07.08.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1925
Отец: Розов Арсентий Иванович
Мать: Чихалова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Зубарев Юрий Владиславович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.08.1958
Сын: Зубарев Дмитрий Владиславович
Отец ребёнка: не указан
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.08.1997