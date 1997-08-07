Розова Лилия Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розова Лилия Арсентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1925

Дата смерти

07.08.1997

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1925

Отец: Розов Арсентий Иванович

Мать: Чихалова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Зубарев Юрий Владиславович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.08.1958

Сын: Зубарев Дмитрий Владиславович

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.08.1997
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