Розов Арсентий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.10.1925
Дочь: Розова Лилия Арсентьевна
Мать ребёнка: Чихалова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розов Валентин Арсентьевич
Мать ребёнка: Чихалова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чихалова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно