Розов Арсентий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРозов Арсентий Иванович

Розов Арсентий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1925

Дочь: Розова Лилия Арсентьевна

Мать ребёнка: Чихалова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Валентин Арсентьевич

Мать ребёнка: Чихалова Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чихалова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close