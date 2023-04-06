Самарина Рябова (Буянова) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарина Рябова (Буянова) Устинья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.09.1821

Дата смерти

13.11.1856

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1821

Отец: Буяновъ Владимиръ

Мать: Буянова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1841

Дочь: Васса

Отец ребёнка: ?

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.07.1842

Муж: Самаринъ Василій

Рождение ребёнка
22.07.1845

Дочь: Самарина Мария

Отец ребёнка: Самаринъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1848

Сын: Самаринъ Семенъ

Отец ребёнка: Самаринъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1849

Сын: Самаринъ Иванъ

Отец ребёнка: Самаринъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1850

Сын: Самаринъ Никита

Отец ребёнка: Самаринъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1851

Сын: Самаринъ Иванъ

Отец ребёнка: Самаринъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1853

Муж: Рябовъ Денисъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
13.11.1856
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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