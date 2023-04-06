Самарина Рябова (Буянова) Устинья
Место рождения
Дата рождения25.09.1821
Дата смерти13.11.1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1821
Отец: Буяновъ Владимиръ
Мать: Буянова Матрена
Рождение ребёнка
20.07.1841
Бракосочетание
02.07.1842
Муж: Самаринъ Василій
Рождение ребёнка
22.07.1845
Дочь: Самарина Мария
Отец ребёнка: Самаринъ Василій
Рождение ребёнка
01.02.1848
Сын: Самаринъ Семенъ
Отец ребёнка: Самаринъ Василій
Рождение ребёнка
05.05.1849
Сын: Самаринъ Иванъ
Отец ребёнка: Самаринъ Василій
Рождение ребёнка
15.09.1850
Сын: Самаринъ Никита
Отец ребёнка: Самаринъ Василій
Рождение ребёнка
18.09.1851
Сын: Самаринъ Иванъ
Отец ребёнка: Самаринъ Василій
Бракосочетание
25.01.1853
Муж: Рябовъ Денисъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
13.11.1856