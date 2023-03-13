Буянова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буянова Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1814

Сын: Буяновъ Дмитрий

Отец ребёнка: Буяновъ Владимиръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1817

Сын: Буяновъ Иванъ

Отец ребёнка: Буяновъ Владимиръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1820

Сын: Буяновъ Степанъ

Отец ребёнка: Буяновъ Владимиръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1821

Дочь: Самарина Рябова Устинья

Отец ребёнка: Буяновъ Владимиръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буяновъ Владимиръ

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