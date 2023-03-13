Буянова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1814
Сын: Буяновъ Дмитрий
Отец ребёнка: Буяновъ Владимиръ
Рождение ребёнка
03.06.1817
Сын: Буяновъ Иванъ
Отец ребёнка: Буяновъ Владимиръ
Рождение ребёнка
1820
Сын: Буяновъ Степанъ
Отец ребёнка: Буяновъ Владимиръ
Рождение ребёнка
25.09.1821
Дочь: Самарина Рябова Устинья
Отец ребёнка: Буяновъ Владимиръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буяновъ Владимиръ