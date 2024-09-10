Мамаев Антип Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти26.06.1796
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Мамаев Сергей Яковлевич
Мать: не указана
https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/196
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: не указана
https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/196
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: не указана
https://yandex.ru/archive/catalog/5bf580c7-dbf4-474d-9045-6232a41eae46/190
Смерть
26.06.1796
https://disk.yandex.ru/d/Dt6CV7j_vEYYQA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_OC/F_50_OC_0568%20(571)/F_50_OC_%200568-0053.jpg