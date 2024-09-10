Мамаев Антип Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаев Антип Сергеевич

Место рождения

Юксеево, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1745

Дата смерти

26.06.1796

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Мамаев Сергей Яковлевич

Мать: не указана

Юксеево, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/196
Рождение ребёнка
1774

Сын: Мамаев Нестер Антипович

Мать ребёнка: не указана

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/196
Рождение ребёнка
1778

Сын: Мамаев Сава Антипович

Мать ребёнка: не указана

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/5bf580c7-dbf4-474d-9045-6232a41eae46/190
Смерть
26.06.1796
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/Dt6CV7j_vEYYQA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_OC/F_50_OC_0568%20(571)/F_50_OC_%200568-0053.jpg

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