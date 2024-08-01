Мамаев Сергей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: не указана
https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/196
Место жительства
1745
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Место жительства
1760
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://ok.ru/group/60096501383358/topic/155619722748862
Смерть
Неизвестно