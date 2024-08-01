Мамаев Сергей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаев Сергей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Мамаев Антип Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Юксеево, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/196
Место жительства
1745
Юксеево, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Место жительства
1760
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://ok.ru/group/60096501383358/topic/155619722748862
Смерть
Неизвестно

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