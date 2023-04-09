Мамаев Нестер
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1796 ст.
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
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Смерть
Неизвестно