Мамаев Нестер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаев Нестер

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1796 ст.

Жена: Мамаева Аксинья (Ксения) Андреевна

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/fiekFfe41aZTpQ/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_OC/F_50_OC_0570%20(573)/F_50_OC_0570-0170.jpg
Смерть
Неизвестно
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