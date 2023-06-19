Волгина (Ермоленко) Ефросия Архиповна
Место рождения
Дата рождения13.02.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1910 ст.
Рождение ребёнка
10.12.1937
Дочь: Молоканова Лидия Денисовна
Отец ребёнка: Волгин Денис
Лягушье, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волгин Денис
Место жительства
Неизвестно
Рождественка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно