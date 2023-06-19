Волгина (Ермоленко) Ефросия Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волгина (Ермоленко) Ефросия Архиповна

Место рождения

Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

13.02.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1910 ст.

Отец: Ермоленко Архип Кириллович

Мать: Ермоленко Варвара Марковна

Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.12.1937

Дочь: Молоканова Лидия Денисовна

Отец ребёнка: Волгин Денис

Лягушье, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волгин Денис

Место жительства
Неизвестно
Рождественка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно