Кузьмин Василий Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: Кузьмин Пётр Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1760
Место жительства
1763
Бракосочетание
28.05.1777 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Кузьмин Лукьян Васильевич
Мать ребёнка: Кузьмина Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно