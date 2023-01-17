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Кузьмин Василий Петрович

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Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Кузьмин Пётр Иванович

Мать: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1760

Жена: Кузьмина Анна Никифоровна

Место жительства
1763
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
28.05.1777 ст.

Жена: Кузьмина Анна Григорьевна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Кузьмин Лукьян Васильевич

Мать ребёнка: Кузьмина Анна Григорьевна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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