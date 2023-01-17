Кузьмина (Кашина) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Родилась в Судромской волости Вельского уезда, предположительно в д. Рыкаловская
Бракосочетание
28.05.1777 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Кузьмин Лукьян Васильевич
Отец ребёнка: Кузьмин Василий Петрович
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно