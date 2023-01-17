Кузьмина (Кашина) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Кашина) Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Родилась в Судромской волости Вельского уезда, предположительно в д. Рыкаловская
Бракосочетание
28.05.1777 ст.

Муж: Кузьмин Василий Петрович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Кузьмин Лукьян Васильевич

Отец ребёнка: Кузьмин Василий Петрович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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