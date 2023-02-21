Кузьмин Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1696
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696
Отец: Кузьмин Иван Иванович
Мать: не указана
Место жительства
1719
Рождение ребёнка
Около 1728
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Феврония Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно