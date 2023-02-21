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Кузьмин Пётр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696

Отец: Кузьмин Иван Иванович

Мать: не указана

Место жительства
1719
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Кузьмин Леонтий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Феврония Петровна

Мать ребёнка: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Кузьмин Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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