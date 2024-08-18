Ионова (Стельницкая) Ирина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ионов Нестор Несторович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1934
Отец ребёнка: Ионов Нестор Несторович
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
Неизвестно