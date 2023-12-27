Коткова Анисья Саватеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Котков Фёдор
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Котков Фёдор
Рождение ребёнка
1770
Сын: Котков Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Котков Фёдор
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Котков Фёдор
Рождение ребёнка
1777
Сын: Котков Кондратий Фёдорович
Отец ребёнка: Котков Фёдор
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Матрёна Фёдоровна
Отец ребёнка: Котков Фёдор
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Котков Фёдор
Смерть
После 1816
Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область