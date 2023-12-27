Коткова Анисья Саватеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коткова Анисья Саватеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Котков Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Котков Фёдор

Дубровное, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Котков Потап Фёдорович

Отец ребёнка: Котков Фёдор

Дубровное, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Котков Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Котков Фёдор

Дубровное, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Котков Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Котков Фёдор

Дубровное, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Котков Кондратий Фёдорович

Отец ребёнка: Котков Фёдор

Дубровное, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Матрёна Фёдоровна

Отец ребёнка: Котков Фёдор

Дубровное, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Котков Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Котков Фёдор

Дубровное, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Смерть
После 1816
Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
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