Корсунов Ефим Емельянович
Место рождения
Дата рождения15.09.1880
Дата смертиОколо 1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
15.09.1880
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1880г. лист № 86,зап.№ 184 , Ф - 331-1-44 Архив г.Усть-Лабинска
Крещение
16.09.1880
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1880г. лист № 86,зап.№ 184, Ф - 331-1-44 Архив г.Усть-Лабинска | Godparents:Крестьяне ст.Ладожской : Винник Иосиф Степанович и Татьяна Трофимовна Голубова
Рождение ребёнка
07.03.1907
Сын: Корсунов Василий Ефимович
Мать ребёнка: Корсунова / 1-Й Брак / Ефросинья Тарасовна
ГАСК , Ф - 135-78-145, м/к-1907г,лист-62,зап.-4
Бракосочетание
До 1907
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Пензева Наталья
Мать ребёнка: Корсунова / 1-Й Брак / Ефросинья Тарасовна
Рождение ребёнка
14.03.1918
Дочь: Прошина Евдокия
Мать ребёнка: Корсунова / 1-Й Брак / Ефросинья Тарасовна
Бракосочетание
После 1922
Красный, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Корсунов Владимир Ефимович
Мать ребёнка: Корсунова / 2-Й Брак / Мария Семеновна
Смерть
Около 1953
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно