Корсунова / 1-й брак / Ефросинья Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смерти03.07.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1907
Сын: Корсунов Василий Ефимович
Отец ребёнка: Корсунов Ефим Емельянович
ГАСК , Ф - 135-78-145, м/к-1907г,лист-62,зап.-4
Бракосочетание
До 1907
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Пензева Наталья
Отец ребёнка: Корсунов Ефим Емельянович
Рождение ребёнка
14.03.1918
Дочь: Прошина Евдокия
Отец ребёнка: Корсунов Ефим Емельянович
Смерть
03.07.1922
Причина смерти: Зарожение крови | Госархив г.Усть-Лабинск Ф - 331-1-182 стр-103,Запись № 34 в книге ЗАГС Ладожского волостного исполкома стр.№ 105.от 16.07.1922г.
Похороны
04.07.1922
Госархив г.Усть-Лабинск Краснодарский кр. Ф - 331-1-182,лист-103,Запись № 34 в книге ЗАГС Ладожского волостного исполкома стр.№ 105,от 16.07.1922г.