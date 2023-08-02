Корсунова / 2-й брак / (Соловьева) Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: Соловьев Семен
Бракосочетание
После 1922
Красный, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Корсунов Владимир Ефимович
Отец ребёнка: Корсунов Ефим Емельянович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно