Фендрикова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1737 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766 ст.
Сын: Фендриков Иван Агафонович
Отец ребёнка: Фендриков Агафон Петрович
На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатки Купенской округи Воронежского наместничества.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно