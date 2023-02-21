Фендриков Иван Агафонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.
На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатки Купенской округи Воронежского наместничества.
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: Фендрикова Домника Ивановна
Мать ребёнка: Фендрикова Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
1793 ст.
Мать ребёнка: Фендрикова Ксения Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно