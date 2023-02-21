Фендриков Иван Агафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФендриков Иван Агафонович

Фендриков Иван Агафонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.

Отец: Фендриков Агафон Петрович

Мать: Фендрикова Мария Ивановна

На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатки Купенской округи Воронежского наместничества.
Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: Фендрикова Домника Ивановна

Мать ребёнка: Фендрикова Ксения Яковлевна

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Фендриков Иван Иванович

Мать ребёнка: Фендрикова Ксения Яковлевна

Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фендрикова Ксения Яковлевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close