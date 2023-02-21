Фендриков Агафон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732 ст.
Дата смерти1806 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1732 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатки Купенской округи Воронежского наместничества.
Рождение ребёнка
1766 ст.
Сын: Фендриков Иван Агафонович
Мать ребёнка: Фендрикова Мария Ивановна
На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатки Купенской округи Воронежского наместничества.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1806 ст.