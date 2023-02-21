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Фендриков Агафон Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732 ст.

Дата смерти

1806 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1737 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатки Купенской округи Воронежского наместничества.
Рождение ребёнка
1766 ст.

Сын: Фендриков Иван Агафонович

Мать ребёнка: Фендрикова Мария Ивановна

На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатки Купенской округи Воронежского наместничества.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фендрикова Мария Ивановна

Смерть
1806 ст.
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