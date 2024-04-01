Сайфуллин Муса Сайфетдинович
Место рождения
Дата рождения02.08.1902
Дата смерти17.04.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1902
Отец: Сайфетдин Камалетдинович
Мать: Бибикафия Мухаммадиевна
Рождение ребёнка
11.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.04.1993