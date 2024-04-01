Сайфуллин Муса Сайфетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфуллин Муса Сайфетдинович

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.08.1902

Дата смерти

17.04.1993

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1868 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1902

Отец: Сайфетдин Камалетдинович

Мать: Бибикафия Мухаммадиевна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
17.04.1993
Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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