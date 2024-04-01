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Сайфетдин Камалетдинович

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Камалетдин Хамзиевич

Мать: не указана

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Сайфуллина Махира (Мухлюся) Сайфетдиновна

Мать ребёнка: Бибикафия Мухаммадиевна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1889

Сын: Сайфуллин Файзетдин Сайфетдинович

Мать ребёнка: Бибикафия Мухаммадиевна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Назметдинова Закия Сайфетдиновна

Мать ребёнка: Бибикафия Мухаммадиевна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.12.1898

Сын: Камалетдинов Шамсетдин Сайфетдинович

Мать ребёнка: Бибикафия Мухаммадиевна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1902

Сын: Сайфуллин Муса Сайфетдинович

Мать ребёнка: Бибикафия Мухаммадиевна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.09.1908

Сын: Сайфуллин Абдрахман Сайфетдинович

Мать ребёнка: Бибикафия Мухаммадиевна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибикафия Мухаммадиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фатима Сайфетдиновна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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