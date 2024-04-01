Сайфетдин Камалетдинович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Камалетдин Хамзиевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Сайфуллина Махира (Мухлюся) Сайфетдиновна
Мать ребёнка: Бибикафия Мухаммадиевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Сайфуллин Файзетдин Сайфетдинович
Мать ребёнка: Бибикафия Мухаммадиевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Назметдинова Закия Сайфетдиновна
Мать ребёнка: Бибикафия Мухаммадиевна
Рождение ребёнка
27.12.1898
Сын: Камалетдинов Шамсетдин Сайфетдинович
Мать ребёнка: Бибикафия Мухаммадиевна
Рождение ребёнка
02.08.1902
Сын: Сайфуллин Муса Сайфетдинович
Мать ребёнка: Бибикафия Мухаммадиевна
Рождение ребёнка
16.09.1908
Сын: Сайфуллин Абдрахман Сайфетдинович
Мать ребёнка: Бибикафия Мухаммадиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибикафия Мухаммадиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фатима Сайфетдиновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно