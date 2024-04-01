Бибикафия Мухаммадиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Сайфуллина Махира (Мухлюся) Сайфетдиновна
Отец ребёнка: Сайфетдин Камалетдинович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Сайфуллин Файзетдин Сайфетдинович
Отец ребёнка: Сайфетдин Камалетдинович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Назметдинова Закия Сайфетдиновна
Отец ребёнка: Сайфетдин Камалетдинович
Рождение ребёнка
27.12.1898
Сын: Камалетдинов Шамсетдин Сайфетдинович
Отец ребёнка: Сайфетдин Камалетдинович
Рождение ребёнка
02.08.1902
Сын: Сайфуллин Муса Сайфетдинович
Отец ребёнка: Сайфетдин Камалетдинович
Рождение ребёнка
16.09.1908
Сын: Сайфуллин Абдрахман Сайфетдинович
Отец ребёнка: Сайфетдин Камалетдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1944