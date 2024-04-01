Бибикафия Мухаммадиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибикафия Мухаммадиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Сайфуллина Махира (Мухлюся) Сайфетдиновна

Отец ребёнка: Сайфетдин Камалетдинович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1889

Сын: Сайфуллин Файзетдин Сайфетдинович

Отец ребёнка: Сайфетдин Камалетдинович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Назметдинова Закия Сайфетдиновна

Отец ребёнка: Сайфетдин Камалетдинович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.12.1898

Сын: Камалетдинов Шамсетдин Сайфетдинович

Отец ребёнка: Сайфетдин Камалетдинович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1902

Сын: Сайфуллин Муса Сайфетдинович

Отец ребёнка: Сайфетдин Камалетдинович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.09.1908

Сын: Сайфуллин Абдрахман Сайфетдинович

Отец ребёнка: Сайфетдин Камалетдинович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сайфетдин Камалетдинович

Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1944
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