Малышкина (Бижбалова) Анастасия Николаевна 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малышкина (Бижбалова) Анастасия Николаевна

Место рождения

Никольское, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Бижбалов Николай Павлович

Мать: Бижбалова (Макарова) Глафира (Гликерия) Евстафьевна

Никольское, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышкин Яким Васильевич

Отец ребёнка: Малышкин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Михаил

Отец ребёнка: Малышкин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
17.07.1897 ст.

Сын: Малышкин Илья Васильевич

Отец ребёнка: Малышкин Василий Григорьевич

Генераловка, Зильдяровская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Малышкина Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Малышкин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
02.11.1906 ст.

Сын: Малышкин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Малышкин Василий Григорьевич

Генераловка, Зильдяровская волость, Белебеевский уезд
Павел Федорович Давыдов Клавдия Николаевна Казеннова восприемники
Рождение ребёнка
1909

Сын: Малышкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Малышкин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Малышкин Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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