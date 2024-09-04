Малышкина (Бижбалова) Анастасия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малышкин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Михаил
Отец ребёнка: Малышкин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
17.07.1897 ст.
Отец ребёнка: Малышкин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Малышкина Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Малышкин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
02.11.1906 ст.
Сын: Малышкин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Малышкин Василий Григорьевич
Павел Федорович Давыдов Клавдия Николаевна Казеннова восприемники
Рождение ребёнка
1909
Сын: Малышкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Малышкин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Малышкин Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно