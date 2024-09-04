Бижбалова (Макарова) Глафира (Гликерия) Евстафьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.01.1915 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бижбалов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Бижбалов Николай Павлович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Малышкина (Бижбалова) Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Бижбалов Николай Павлович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Кузнецова (Бижбалова) Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Бижбалов Николай Павлович
Рождение ребёнка
17.05.1880 ст.
Сын: Бижбалов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Бижбалов Николай Павлович
Смерть
11.01.1915 ст.