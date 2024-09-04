Бижбалова (Макарова) Глафира (Гликерия) Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБижбалова (Макарова) Глафира (Гликерия) Евстафьевна

Бижбалова (Макарова) Глафира (Гликерия) Евстафьевна

Место рождения

Никольское, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.01.1915 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаров Евстафий (Остафий) Павлович

Мать: Макарова Акулина Александровна

Никольское, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бижбалов Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бижбалов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Бижбалов Николай Павлович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Малышкина (Бижбалова) Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Бижбалов Николай Павлович

Никольское, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Кузнецова (Бижбалова) Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Бижбалов Николай Павлович

Рождение ребёнка
17.05.1880 ст.

Сын: Бижбалов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Бижбалов Николай Павлович

Никольское, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
11.01.1915 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.