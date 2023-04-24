Малышкин Яким Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малышкин Василий Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пендюра Валентина Якимовна
Мать ребёнка: Малышкина Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Якимовна
Мать ребёнка: Малышкина Марфа Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно