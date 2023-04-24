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Малышкин Яким Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малышкин Василий Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пендюра Валентина Якимовна

Мать ребёнка: Малышкина Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Якимовна

Мать ребёнка: Малышкина Марфа Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышкина Марфа Федоровна

Смерть
Неизвестно