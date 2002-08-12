Куклина (Шадрина) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куклина (Шадрина) Дарья Ивановна

Место рождения

Самусь, ЗАТО Северск, Томская область

Дата рождения

30.03.1906

Дата смерти

12.08.2002

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1906

Отец: Шадрин Иван Михайлович

Мать: Шадрина Ульяна Николаевна

Самусь, ЗАТО Северск, Томская область
Рождение ребёнка
07.10.1930

Сын: Куклин Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Куклин Алексей Романович

Нагорный Иштан, Томский муниципальный район, Томская область
Свидетельство о рождении РД №764696 (повторное от 26.05.1945).
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Куклин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Куклин Алексей Романович

Нагорный Иштан, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Куклин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Куклин Алексей Романович

Рождение ребёнка
20.02.1946

Дочь: Лоскутова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Куклин Алексей Романович

Рождение ребёнка
Около 1948

Сын: Куклин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Куклин Алексей Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куклин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Куклин Алексей Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куклин Алексей Романович

Смерть
12.08.2002
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