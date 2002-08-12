Куклина (Шадрина) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.03.1906
Дата смерти12.08.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1906
Отец: Шадрин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
07.10.1930
Сын: Куклин Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Куклин Алексей Романович
Свидетельство о рождении РД №764696 (повторное от 26.05.1945).
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Куклин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Куклин Алексей Романович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Куклин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Куклин Алексей Романович
Рождение ребёнка
20.02.1946
Дочь: Лоскутова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Куклин Алексей Романович
Рождение ребёнка
Около 1948
Сын: Куклин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Куклин Алексей Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куклин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Куклин Алексей Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.08.2002